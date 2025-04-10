توفي المهندس روكس نجيب معكرون والد زوجة العميد الركن المتقاعد بيار بو عساف (٩٤٠١٧٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - حوش حالا - رياق ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة القديسَين قسطنطين وهيلانة (البولسية) - جونيه أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد بيار بو عساف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٣٦٦٧٨.