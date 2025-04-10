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Published by lebarmy2 on خميس, 04/10/2025 - 15:32
توفي المهندس روكس نجيب معكرون والد زوجة العميد الركن المتقاعد بيار بو عساف (٩٤٠١٧٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي المهندس روكس نجيب معكرون والد زوجة العميد الركن المتقاعد بيار بو عساف (٩٤٠١٧٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - حوش حالا - رياق ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة القديسَين قسطنطين وهيلانة (البولسية) - جونيه أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد بيار بو عساف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٣٦٦٧٨.
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Date:
الخميس, أبريل 10, 2025