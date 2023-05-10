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Published by lebarmy4 on خميس, 10/05/2023 - 07:09
توفي بتاريخ 4 / 10 / 2023 المؤهل أول المتقاعد يوسف جرجس والد زوجة العميد الركن المتقاعد توفيق زغيب (860221) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 4 / 10 / 2023 المؤهل أول المتقاعد يوسف جرجس والد زوجة العميد الركن المتقاعد توفيق زغيب (860221) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 10 / 2023 الساعة 14.00 في كنيسة الصليب للروم الملكيين الكاثوليك – شدرا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 7 / 10 / 2023 ابتداء من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الوردية – ذوق مصبح، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد توفيق زغيب على رقم الهاتف: 460059 / 03 .
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 4, 2023