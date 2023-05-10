توفي بتاريخ 4 / 10 / 2023 المؤهل أول المتقاعد يوسف جرجس والد زوجة العميد الركن المتقاعد توفيق زغيب (860221) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 10 / 2023 الساعة 14.00 في كنيسة الصليب للروم الملكيين الكاثوليك – شدرا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 7 / 10 / 2023 ابتداء من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الوردية – ذوق مصبح، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد توفيق زغيب على رقم الهاتف: 460059 / 03 .