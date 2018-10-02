توفي السيد جميل مخايل صليبا والد زوجة العميد الركن المتقاعد جهاد فرسان من مديرية التوجيه ووالد العقيد الإداري جورجات صليبا من مكتب عضو مجلس عسكري.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 2 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة القديس جاورجيوس – بتغرين.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 11 / 2 / 2018 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 12 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 13 / 2 / 2018 إبتداءً من السااعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن. ( رقم هاتف العميد الركن جهاد فرسان ، رباعي: 4395 خلوي: 03/303817، ورقم هاتف العقيد الإداري جورجات صليبا ، رباعي: 9887).