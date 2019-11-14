توفي السيد جودي نعمه والد زوجة العميد الركن المتقاعد جورج روفايل من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 11/ 2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار شليطا- شرتون- قضاء عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 15 و16 /11 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد جورج روفايل : 031050/ 03 )