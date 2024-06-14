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Published by lebarmy15 on جمعة, 06/14/2024 - 09:44
توفي السيد جميل أسعد إبراهيم والد زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف جبور (۸۲۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جميل أسعد إبراهيم والد زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف جبور (۸۲۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس - بيت لهيا - البقاع، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰٢٤/٦/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة سانت ريتا - حرش تابت - سن الفيل، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٤٣٢٣٣.
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Date:
الجمعة, يونيو 14, 2024