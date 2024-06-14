توفي السيد جميل أسعد إبراهيم والد زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف جبور (۸۲۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس - بيت لهيا - البقاع، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰٢٤/٦/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة سانت ريتا - حرش تابت - سن الفيل، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٤٣٢٣٣.