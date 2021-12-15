توفي الحاج أحمد علي حسين بعجور والد الرائد المتقاعد محمد بعجور من ضباط المديرية العامة للأمن الداخلي ووالد زوجة العميد الركن المتقاعد حسن فقيه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 12 / 2021 الساعة 14,00 في بلدة البابلية.

تُقبل التعازي في منزل إبنه السيد محمود بعجور الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي الزرنابة أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

العميد الركن المتقاعد حسن فقيه: 744377/ 03 .

الرائد المتقاعد محمد بعجور: 828522/ 03 .