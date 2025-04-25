توفي الحاج حسن كامل غزيل والد زوجة العميد الركن المتقاعد خالد شرف الدين (٨٦٠٣٠٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ الساعة ١١:٠٠ في روضة الزهراء - صور.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخَي ٢٧ و٢٠٢٥/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في مجمع الخضرا الديني، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد خالد شرف الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٧٣٧٢٤.