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Published by lebarmy10 on جمعة, 05/10/2024 - 21:01
توفي الحاج سمير عبد السلام سعد والد زوجة العميد الركن المتقاعد رائف سعد (٨٥٠١٧٠) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج سمير عبد السلام سعد والد زوجة العميد الركن المتقاعد رائف سعد (٨٥٠١٧٠) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ عقب صلاة المغرب في مسجد الرحمه – برجا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ١١ و٢٠٢٤/٥/١٢ في منزل أولاد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة – حي المسيل، وستقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاته بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ بعد صلاة العصر في مسجد الديماس – برجا – قاعة الشيخ أحمد الزعرت، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد رائف سعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٠٥٣٦.
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Date:
الجمعة, مايو 10, 2024