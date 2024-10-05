توفي الحاج سمير عبد السلام سعد والد زوجة العميد الركن المتقاعد رائف سعد (٨٥٠١٧٠) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ عقب صلاة المغرب في مسجد الرحمه – برجا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ١١ و٢٠٢٤/٥/١٢ في منزل أولاد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة – حي المسيل، وستقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاته بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ بعد صلاة العصر في مسجد الديماس – برجا – قاعة الشيخ أحمد الزعرت، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد رائف سعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٠٥٣٦.