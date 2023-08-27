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Published by lebarmy2 on أحد, 08/27/2023 - 22:36
توفي السيد مهدي هاشم والد زوجة العميد الركن المتقاعد رامز خميس رقم 860269 من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد مهدي هاشم والد زوجة العميد الركن المتقاعد رامز خميس رقم 860269 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 8 /2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة معروب – صور.
تقبل التعازي بتاريخ 5 / 9 /2023 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه – الجناح – سبينس – قرب أمن الدولة – بناية خطيب وعلمي.
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Date:
الأحد, أغسطس 27, 2023