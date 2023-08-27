توفي السيد مهدي هاشم والد زوجة العميد الركن المتقاعد رامز خميس رقم 860269 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 8 /2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة معروب – صور.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 9 /2023 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه – الجناح – سبينس – قرب أمن الدولة – بناية خطيب وعلمي.