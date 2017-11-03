- En
- Fr
- عربي
Published by aahajhassan on سبت, 03/11/2017 - 10:48
توفي الحاج بشير الملاح والد زوجة العميد الركن المتقاعد رضوان الخير من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج بشير الملاح والد زوجة العميد الركن المتقاعد رضوان الخير من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 3 /2017 عقب صلاة الظهر في جامع محمود بك – التبانة – طرابلس.
تقبل التعازي بتاريخي 12 و13 / 3 /2017 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 15.30 ولغاية الساعة 17.30 في قاعة مسجد الوفاء – الضم والفرز – طرابلس.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد رضوان الخير 080815 / 70)
Ar
Date:
الجمعة, مارس 10, 2017