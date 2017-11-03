توفي الحاج بشير الملاح والد زوجة العميد الركن المتقاعد رضوان الخير من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 3 /2017 عقب صلاة الظهر في جامع محمود بك – التبانة – طرابلس.

تقبل التعازي بتاريخي 12 و13 / 3 /2017 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 15.30 ولغاية الساعة 17.30 في قاعة مسجد الوفاء – الضم والفرز – طرابلس.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد رضوان الخير 080815 / 70)