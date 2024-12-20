توفي السيد بديع نصار والد زوجة العميد الركن المتقاعد سمير العسيلي (۸۲۰۰۹٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار مخائيل - بلدة رمحالا - قضاء عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٣٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار نوهرا ساحل علما، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد سمير العسيلي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٠٩٠٩٨.