توفي السيد سامي إدريس والد زوجة العميد الركن المتقاعد طلال دوغان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 4 / 12 / 2018 عقب صلاة العصر في جامع البسطة التحتا .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في بيروت – شارع حمد – بناية حسن البحصلي وبتاريخي 5 و 6 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15:00 والساعة 18:00 للرجل والنساء في مسجد الخاشقي قاعة البرغوث (هاتف العميد الركن المتقاعد دوغان 326363 /03 ).