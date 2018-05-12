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Published by lebarmy14 on أربعاء, 12/05/2018 - 12:55
توفي السيد سامي إدريس والد زوجة العميد الركن المتقاعد طلال دوغان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام الماتم بتاريخ 4 / 12 / 2018 عقب صلاة العصر في جامع البسطة التحتا .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في بيروت – شارع حمد – بناية حسن البحصلي وبتاريخي 5 و 6 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15:00 والساعة 18:00 للرجل والنساء في مسجد الخاشقي قاعة البرغوث (هاتف العميد الركن المتقاعد دوغان 326363 /03 ).
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 4, 2018