توفي السيد محمود حمود والد زوجة العميد الركن المتقاعد علي العلي من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2018.

تقبل التعازي بتاريخ 21 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 للرجال في قاعة مسجد الإمام جعفر الصادق في بلدة ضهور الهوى – الكورة وللنساء في منزل العميد الركن المتقاعد علي العلي الكائن في البلدة المذكورة (رقم هاتف العميد علي العالي 084600 /03).