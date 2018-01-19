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Published by lebarmy3 on جمعة, 01/19/2018 - 21:58
توفي السيد محمود حمود والد زوجة العميد الركن المتقاعد علي العلي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد محمود حمود والد زوجة العميد الركن المتقاعد علي العلي من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2018.
تقبل التعازي بتاريخ 21 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 للرجال في قاعة مسجد الإمام جعفر الصادق في بلدة ضهور الهوى – الكورة وللنساء في منزل العميد الركن المتقاعد علي العلي الكائن في البلدة المذكورة (رقم هاتف العميد علي العالي 084600 /03).
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Date:
الجمعة, يناير 19, 2018