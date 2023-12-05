Published by lebarmy3 on جمعة, 05/12/2023 - 18:16

توفي الحاج حسين علي قاسم حمود والد زوجة العميد الركن المتقاعد علي بحسون من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 5 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة مركبا - قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 15 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:03/748355.

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Date: 
الجمعة, مايو 12, 2023