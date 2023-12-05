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Published by lebarmy3 on جمعة, 05/12/2023 - 18:16
توفي الحاج حسين علي قاسم حمود والد زوجة العميد الركن المتقاعد علي بحسون من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج حسين علي قاسم حمود والد زوجة العميد الركن المتقاعد علي بحسون من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 5 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة مركبا - قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 15 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:03/748355.
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Date:
الجمعة, مايو 12, 2023