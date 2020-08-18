Published by lebarmy2 on اثنين, 08/24/2020 - 10:39

توفي السيد فهد حلاوي والد زوجة العميد الركن المتقاعد غانم حسن من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 8 /2020 الساعة 11.00 في بلدته الباروق، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
نظراً للظروف الراهنة يتقبل أهل الفقيد التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد غانم حسن: 430340/ 03
- إبنة الفقيد زينه: 430340/ 76

 

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Date: 
الثلاثاء, أغسطس 18, 2020