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Published by lebarmy2 on اثنين, 08/24/2020 - 10:39
توفي السيد فهد حلاوي والد زوجة العميد الركن المتقاعد غانم حسن من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد فهد حلاوي والد زوجة العميد الركن المتقاعد غانم حسن من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 8 /2020 الساعة 11.00 في بلدته الباروق، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
نظراً للظروف الراهنة يتقبل أهل الفقيد التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد غانم حسن: 430340/ 03
- إبنة الفقيد زينه: 430340/ 76
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 18, 2020