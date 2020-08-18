توفي السيد فهد حلاوي والد زوجة العميد الركن المتقاعد غانم حسن من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 8 /2020 الساعة 11.00 في بلدته الباروق، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

نظراً للظروف الراهنة يتقبل أهل الفقيد التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية:

- العميد الركن المتقاعد غانم حسن: 430340/ 03

- إبنة الفقيد زينه: 430340/ 76