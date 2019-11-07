توفي الحاج محمد سلمى والد زوجة العميد الركن المتقاعد غسان حبوس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 7 / 2019 عقب صلاة الظهر في بلدة المحمرة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 12 و 13 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 20,00 في قاعة آل سلمى في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 14 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 20,00 في قاعة مسجد الرحمن – الضم والفرز. ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد : 03/254461).