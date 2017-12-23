توفي السيد علي بزي والد زوجة العميد الركن المتقاعد فؤاد شحادي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 12 /2017 الساعة 11.00 في جبانة بلدة بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية تاريخ 27 / 12 /2017 حتى الساعة 17.00 في منزل الفقيد في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ

29 / 12 /2017 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة – بيروت.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد فؤاد شحادي: 837858/ 03)