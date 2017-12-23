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Published by lebarmy8 on سبت, 12/23/2017 - 21:55
توفي السيد علي بزي والد زوجة العميد الركن المتقاعد فؤاد شحادي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد علي بزي والد زوجة العميد الركن المتقاعد فؤاد شحادي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 12 /2017 الساعة 11.00 في جبانة بلدة بنت جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية تاريخ 27 / 12 /2017 حتى الساعة 17.00 في منزل الفقيد في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ
29 / 12 /2017 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة – بيروت.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد فؤاد شحادي: 837858/ 03)
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Date:
السبت, ديسمبر 23, 2017