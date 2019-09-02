توفي السيد يوسف نصر والد زوجة كل من العميد الركن المتقاعد فارس صوفيا من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن الإداري جوزيف نداف من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة القديسة تقلا – بكاسين – قضاء جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القلب الأقدس – بدارو.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد فارس صوفيا 03/023093).