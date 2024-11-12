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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/12/2024 - 17:51
توفي السيد مخائيل (ميشال) سمعان كرم والد زوجة العميد الركن المتقاعد مانويل كرجيان (٨٢٠١٧٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار سمعان – فيع الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة مار متر الأشرفية، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مانويل كرجيان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٦١٠٥٨.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 12, 2024