توفي السيد فيليب الشدياق والد زوجة العميد الركن المتقاعد مروان البيطار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس – الذوق – القبيات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة الصعود – ضبيه ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد مروان البيطار 03/441441).