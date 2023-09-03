توفي بتاريخ 9 / 3 / 2023 العريف المتقاعد بشاره اسعد معوض والد زوجة العميد الركن المتقاعد مروان عازار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 3 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – الضبيه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.