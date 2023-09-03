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Published by lebarmy16 on خميس, 03/09/2023 - 20:39
توفي بتاريخ 9 / 3 / 2023 العريف المتقاعد بشاره اسعد معوض والد زوجة العميد الركن المتقاعد مروان عازار من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 9 / 3 / 2023 العريف المتقاعد بشاره اسعد معوض والد زوجة العميد الركن المتقاعد مروان عازار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 3 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – الضبيه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, مارس 9, 2023