توفي السيد الياس سروع والد زوجة العميد الركن المتقاعد ميلاد النغيوي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 22 / 6 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس القنطاري – بيروت.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداء من الساعة 11.00 وبتاريخ 23 / 6 / 2022 إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الارقام التالية:

زوجة الفقيد السيدة روز شريم: 133213 / 76.

إبن الفقيد السيد روجيه: 333613 / 70 (واتساب فقط)

إبنة الفقيد السيدة لينا: 599023 / 03.

إبنة الفقيد السيدة ريما: 882298 / 71.

إبنة الفقيد السيدة لاميس: 544131 / 03.