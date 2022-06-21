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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 06/21/2022 - 20:59
توفي السيد الياس سروع والد زوجة العميد الركن المتقاعد ميلاد النغيوي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد الياس سروع والد زوجة العميد الركن المتقاعد ميلاد النغيوي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام الماتم بتاريخ 22 / 6 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس القنطاري – بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداء من الساعة 11.00 وبتاريخ 23 / 6 / 2022 إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الارقام التالية:
- زوجة الفقيد السيدة روز شريم: 133213 / 76.
- إبن الفقيد السيد روجيه: 333613 / 70 (واتساب فقط)
- إبنة الفقيد السيدة لينا: 599023 / 03.
- إبنة الفقيد السيدة ريما: 882298 / 71.
- إبنة الفقيد السيدة لاميس: 544131 / 03.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 21, 2022