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Published by lebarmy3 on أربعاء, 05/26/2021 - 19:49
توفي السيد ابراهيم خليل وهبة والد زوجة العميد الركن المتقاعد نديم سنجر من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ابراهيم خليل وهبة والد زوجة العميد الركن المتقاعد نديم سنجر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2021 بعد صلاة العصر في جبانة صيدا الجديدة - سيروب.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليّين:
- العميد الركن المتقاعد نديم سنجر: 76/613442.
- إبنة الفقيد السيدة شفا وهبة: 03/369956.
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Date:
الأربعاء, مايو 26, 2021