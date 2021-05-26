Published by lebarmy3 on أربعاء, 05/26/2021 - 19:49

توفي السيد ابراهيم خليل وهبة والد زوجة العميد الركن المتقاعد نديم سنجر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2021 بعد صلاة العصر في جبانة صيدا الجديدة - سيروب.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليّين:
- العميد الركن المتقاعد نديم سنجر: 76/613442.
- إبنة الفقيد السيدة شفا وهبة: 03/369956.

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Date: 
الأربعاء, مايو 26, 2021