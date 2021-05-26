توفي السيد ابراهيم خليل وهبة والد زوجة العميد الركن المتقاعد نديم سنجر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2021 بعد صلاة العصر في جبانة صيدا الجديدة - سيروب.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليّين:

- العميد الركن المتقاعد نديم سنجر: 76/613442.

- إبنة الفقيد السيدة شفا وهبة: 03/369956.