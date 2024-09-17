توفي السيد جورج الياس شعنين والد زوجة العميد الركن المتقاعد هنري إبراهيم (٨٦٠٠٦٥) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار ساسين - بيت مري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤١٦١٩٠.