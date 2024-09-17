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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/17/2024 - 15:42
توفي السيد جورج الياس شعنين والد زوجة العميد الركن المتقاعد هنري إبراهيم (٨٦٠٠٦٥) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار ساسين - بيت مري.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤١٦١٩٠.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 17, 2024