Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/17/2024 - 15:42

توفي السيد جورج الياس شعنين والد زوجة العميد الركن المتقاعد هنري إبراهيم (٨٦٠٠٦٥) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار ساسين - بيت مري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤١٦١٩٠.

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Date: 
الثلاثاء, سبتمبر 17, 2024