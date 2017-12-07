توفي السيد أحمد عطوي والد زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف عطوي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 7 / 2017 الساعة 17,00 في جبانة مدينة مركبا – قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه ويقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 20 / 7 / 2017 إبتداء من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 في حسينية البرجاوي – بئر حسن ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد يوسف عطوي 03/182902).