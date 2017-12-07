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Published by amhammoud on أربعاء, 07/12/2017 - 15:26
توفي السيد أحمد عطوي والد زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف عطوي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد أحمد عطوي والد زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف عطوي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 7 / 2017 الساعة 17,00 في جبانة مدينة مركبا – قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه ويقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 20 / 7 / 2017 إبتداء من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 في حسينية البرجاوي – بئر حسن ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد يوسف عطوي 03/182902).
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Date:
الأربعاء, يوليو 12, 2017