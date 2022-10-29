توفي السيد غسان جورج غانم والد زوجة العميد الركن انطوان القهوجي مدير المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 10 / 2022 الساعة 14.00 في كنيسة مار ساسين – بيت مري ويوارى الثرى في مدافن العائلة في البرامية – صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة - البرامية، وبتاريخ 31 / 10 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 1 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار ساسين – بيت مري.