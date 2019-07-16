توفي السيد يوسف سلامة والد زوجة العميد الركن ايلي جعجع رئيس نادي الضباط – الأرز.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 7 / 2019 في كنيسة مار دانيال – حدث الجبه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 17 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 19 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة كنيسة مار شربل – أدونيس.