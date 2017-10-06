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Published by aahajhassan on سبت, 06/10/2017 - 17:40
توفي الحاج محمد النعوشي والد زوجة العميد الركن بسام شبارو من فرع مخابرات منطقة بيروت.
توفي الحاج محمد النعوشي والد زوجة العميد الركن بسام شبارو من فرع مخابرات منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 6 /2017 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال – باب الرمل – طرابلس، ويوارى الثرى في مدافن الميناء الجديدة الكائنة في طرابلس – الميناء.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في محلة طرابلس – أبي سمرا – بناية الزهراء – الطابق الثاني وبتاريخي 11 و 12 / 6 /2017 للرجال إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 وللنساء إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 14.00 في قاعة مسجد الرحمن – الضم والفرز وباقي أيام الأسبوع للنساء إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزل الفقيد الكائن في المحلة أعلاه (رقم هاتف العميد الركن بسام شبارو 424080 /03).
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Date:
السبت, يونيو 10, 2017