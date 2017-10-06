توفي الحاج محمد النعوشي والد زوجة العميد الركن بسام شبارو من فرع مخابرات منطقة بيروت.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 6 /2017 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال – باب الرمل – طرابلس، ويوارى الثرى في مدافن الميناء الجديدة الكائنة في طرابلس – الميناء.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في محلة طرابلس – أبي سمرا – بناية الزهراء – الطابق الثاني وبتاريخي 11 و 12 / 6 /2017 للرجال إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 وللنساء إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 14.00 في قاعة مسجد الرحمن – الضم والفرز وباقي أيام الأسبوع للنساء إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزل الفقيد الكائن في المحلة أعلاه (رقم هاتف العميد الركن بسام شبارو 424080 /03).