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Published by lebarmy5 on سبت, 04/24/2021 - 23:18
توفي السيد ابراهيم مرقص والد زوجة العميد الركن بطرس لبه جيان أمين الأركان.
توفي السيد ابراهيم مرقص والد زوجة العميد الركن بطرس لبه جيان أمين الأركان.
يقام المأتم بتاريخ 25 /4 /2021 الساعة 16,30 في مجمع مار شربل – كنيسة سيدة الوردية – زكريت – المتن.
تقبل التعازي عبر الاتصال على الارقام التالية:
- العميد الركن بطرس لبه جيان: 634897 /03.
- الملازم اول الطيار انطوني لبه جيان (نجل العميد الركن بطرس لبه جيان): 199910 /71.
- الملازم ايلي لبه جيان (نجل العميد الركن بطرس لبه جيان): 299920 /71.
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Date:
السبت, أبريل 24, 2021