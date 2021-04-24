توفي السيد ابراهيم مرقص والد زوجة العميد الركن بطرس لبه جيان أمين الأركان.

يقام المأتم بتاريخ 25 /4 /2021 الساعة 16,30 في مجمع مار شربل – كنيسة سيدة الوردية – زكريت – المتن.

تقبل التعازي عبر الاتصال على الارقام التالية:

- العميد الركن بطرس لبه جيان: 634897 /03.

- الملازم اول الطيار انطوني لبه جيان (نجل العميد الركن بطرس لبه جيان): 199910 /71.

- الملازم ايلي لبه جيان (نجل العميد الركن بطرس لبه جيان): 299920 /71.