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Published by lebarmy12 on اثنين, 01/17/2022 - 16:28
توفي السيد طنسا حنا راشد والد زوجة العميد الركن جرجس الملحم مدير الافراد في أركان الجيش للعديد.
يقام المأتم بتاريخ 18 /1 /2022 الساعة 15,30 في كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 19 /1 /2022 ابتداء من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الارقام التالية:
- العميد الركن جرجس الملحم: 683552 /03
- إبنة الفقيد السيدة جاكلين: 205676 /03.
- إبن الفقيد الخبير القضائي جان: 888230 /03.
- إبن الفقيد الاعلامي جورج: 304744 /03.
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Date:
الاثنين, يناير 17, 2022