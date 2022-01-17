توفي السيد طنسا حنا راشد والد زوجة العميد الركن جرجس الملحم مدير الافراد في أركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 18 /1 /2022 الساعة 15,30 في كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 19 /1 /2022 ابتداء من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الارقام التالية: