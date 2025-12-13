توفي السيد عباس علي قديح والد زوجة العميد الركن جمال حسون من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٣ الساعة ۱۲.۳۰ في النادي الحسيني - النبطية، ويوارى الثرى في روضة الصالحين.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ١٤ و٢٠٢٥/١٢/١٥ في منزل الفقيد الكائن في النبطية الفوقا - خلف مطعم دجاج وتوم، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/١٢/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٥.٠٠ في مجمع جمعية هونين الخيري - مستديرة شاتيلا، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۷ و٢٠٢٥/١٢/١٨ في منزل العميد الركن جمال حسون الكائن في منطقة الجمهور - الجمهور فيلدج - بلوك A.