Published by lebarmy3 on سبت, 12/13/2025 - 08:48
توفي السيد عباس علي قديح والد زوجة العميد الركن جمال حسون من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٣ الساعة ۱۲.۳۰ في النادي الحسيني - النبطية، ويوارى الثرى في روضة الصالحين.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ١٤ و٢٠٢٥/١٢/١٥ في منزل الفقيد الكائن في النبطية الفوقا - خلف مطعم دجاج وتوم، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/١٢/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٥.٠٠ في مجمع جمعية هونين الخيري - مستديرة شاتيلا، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۷ و٢٠٢٥/١٢/١٨ في منزل العميد الركن جمال حسون الكائن في منطقة الجمهور - الجمهور فيلدج - بلوك A.
الجمعة, ديسمبر 12, 2025