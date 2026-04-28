Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/28/2026 - 08:18

توفي السيد الياس نخله قهوجي والد زوجة العميد الركن جورج الخوري من أركان الجيش للتجهيز.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٢٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - الهلالية - صيدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.

Ar
Date: 
الاثنين, أبريل 27, 2026