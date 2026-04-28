توفي السيد الياس نخله قهوجي والد زوجة العميد الركن جورج الخوري من أركان الجيش للتجهيز.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٢٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - الهلالية - صيدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.