توفي السيد إميل خليل الفغالي والد زوجة العميد الركن جورج بو شعيا من لواء المشاة الخامس.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ الساعة ١٣:٠٠ في كنيسة مار عبدا الرعوية - بلاط، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في مسقط رأسه بدادون.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية موعد الجناز في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٥:٣٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة السيدة - بدادون، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة مار عبدا الرعوية - بلاط أو عبر الاتصال بالعميد الركن جورج بو شعيا على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤١١٤٥٥.