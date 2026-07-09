توفي السيد طانيوس داغر والد زوجة العميد الركن جوزف روحانا من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۲ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - الرميلة - الشوف، حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.