- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy14 on خميس, 07/09/2026 - 13:49
توفي السيد طانيوس داغر والد زوجة العميد الركن جوزف روحانا من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
توفي السيد طانيوس داغر والد زوجة العميد الركن جوزف روحانا من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۲ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - الرميلة - الشوف، حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
Ar
Date:
الخميس, يوليو 9, 2026