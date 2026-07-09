Published by lebarmy14 on خميس, 07/09/2026 - 13:49

توفي السيد طانيوس داغر والد زوجة العميد الركن جوزف روحانا من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۲ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - الرميلة - الشوف، حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.

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Date: 
الخميس, يوليو 9, 2026