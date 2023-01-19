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Published by lebarmy4 on خميس, 01/19/2023 - 13:51
توفي السيد كابي الياس الياس عازار والد زوجة العميد الركن جوزف عيد مسيّر أعمال مديرية التوجيه.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2023 الساعة 14.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بشامون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 21 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على أحد الأرقام التالية: خليوي: 614476 / 76 – 632220 / 71.
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Date:
الخميس, يناير 19, 2023