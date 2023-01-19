توفي السيد كابي الياس الياس عازار والد زوجة العميد الركن جوزف عيد مسيّر أعمال مديرية التوجيه.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2023 الساعة 14.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بشامون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 21 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على أحد الأرقام التالية: خليوي: 614476 / 76 – 632220 / 71.