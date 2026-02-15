توفي الحاج حسين محمد دندش عواد والد زوجة العميد الركن حسين داغر من مديرية المخابرات.

أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ الساعة ١٥.٠٠ في جبانة روضة الشهيدين - الغبيري - بعبدا.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ١٦ و۲۰۲٦/٢/١٧ ابتداءً من الساعة ۱٥.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في حسينية الإمام زين العابدين (ع) - جامع عواد - الغبيري.