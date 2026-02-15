Published by lebarmy15 on أحد, 02/15/2026 - 15:24

توفي الحاج حسين محمد دندش عواد والد زوجة العميد الركن حسين داغر من مديرية المخابرات.
أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ الساعة ١٥.٠٠ في جبانة روضة الشهيدين - الغبيري - بعبدا.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ١٦ و۲۰۲٦/٢/١٧ ابتداءً من الساعة ۱٥.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في حسينية الإمام زين العابدين (ع) - جامع عواد - الغبيري.

الأحد, فبراير 15, 2026