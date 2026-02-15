- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أحد, 02/15/2026 - 15:24
توفي الحاج حسين محمد دندش عواد والد زوجة العميد الركن حسين داغر من مديرية المخابرات.
توفي الحاج حسين محمد دندش عواد والد زوجة العميد الركن حسين داغر من مديرية المخابرات.
أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ الساعة ١٥.٠٠ في جبانة روضة الشهيدين - الغبيري - بعبدا.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ١٦ و۲۰۲٦/٢/١٧ ابتداءً من الساعة ۱٥.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في حسينية الإمام زين العابدين (ع) - جامع عواد - الغبيري.
Ar
Date:
الأحد, فبراير 15, 2026