Published by lebarmy3 on أربعاء, 06/05/2024 - 15:40

توفي الحاج فواز الحاج عبد الكريم العيتاوي والد زوجة العميد الركن خالد العزير قائد لواء المشاة العاشر.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥ الساعة ۱۱:۰۰ في جبانة روضة الرادوف - برج البراجنة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في الرويس - شارع الحمرا وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٣٠ في حسينية البرجاوي - الجناح - نزلة السفارة الإيرانية.

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Date: 
الثلاثاء, يونيو 4, 2024