توفي الحاج فواز الحاج عبد الكريم العيتاوي والد زوجة العميد الركن خالد العزير قائد لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥ الساعة ۱۱:۰۰ في جبانة روضة الرادوف - برج البراجنة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في الرويس - شارع الحمرا وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٣٠ في حسينية البرجاوي - الجناح - نزلة السفارة الإيرانية.