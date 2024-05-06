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Published by lebarmy3 on أربعاء, 06/05/2024 - 15:40
توفي الحاج فواز الحاج عبد الكريم العيتاوي والد زوجة العميد الركن خالد العزير قائد لواء المشاة العاشر.
توفي الحاج فواز الحاج عبد الكريم العيتاوي والد زوجة العميد الركن خالد العزير قائد لواء المشاة العاشر.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥ الساعة ۱۱:۰۰ في جبانة روضة الرادوف - برج البراجنة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في الرويس - شارع الحمرا وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٣٠ في حسينية البرجاوي - الجناح - نزلة السفارة الإيرانية.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 4, 2024