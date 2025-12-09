توفي السيد انطوان مرعب والد زوجة العميد الركن سميح خليل قائد مدرسة التزلج - الأرز.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٠ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار جرجس - العاقورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۱۱ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس جبيل أو عبر الاتصال بالعميد الركن سميح خليل على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٠٥٥١٦.