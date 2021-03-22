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Published by lebarmy16 on اثنين, 03/22/2021 - 17:15
توفي الحاج أحمد فرحات والد زوجة العميد الركن عامر الزين من مقر عام الجيش ووالد الرائد المتقاعد عمر فرحات من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج أحمد فرحات والد زوجة العميد الركن عامر الزين من مقر عام الجيش ووالد الرائد المتقاعد عمر فرحات من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 3 / 2021 الساعة 13.00 في بلدة السهلة-أكروم.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالعميد الركن عامر الزين على رقم الهاتف 005455 /70 والرائد المتقاعد عمر فرحات على رقم الهاتف 372576 /03.
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Date:
الاثنين, مارس 22, 2021