توفي الحاج أحمد فرحات والد زوجة العميد الركن عامر الزين من مقر عام الجيش ووالد الرائد المتقاعد عمر فرحات من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 3 / 2021 الساعة 13.00 في بلدة السهلة-أكروم.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالعميد الركن عامر الزين على رقم الهاتف 005455 /70 والرائد المتقاعد عمر فرحات على رقم الهاتف 372576 /03.