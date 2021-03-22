Published by lebarmy16 on اثنين, 03/22/2021 - 17:15

توفي الحاج أحمد فرحات والد زوجة العميد الركن عامر الزين من مقر عام الجيش ووالد الرائد المتقاعد عمر فرحات من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 3 / 2021 الساعة 13.00 في بلدة السهلة-أكروم.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالعميد الركن عامر الزين على رقم الهاتف 005455 /70 والرائد المتقاعد عمر فرحات على رقم الهاتف 372576 /03.

Ar
Date: 
الاثنين, مارس 22, 2021