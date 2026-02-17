- En
Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 02/17/2026 - 12:08
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٢/١٧ الرقيب الأول المتقاعد سليم عثمان والد زوجة العميد الركن عبد الحليم عثمان من المديرية العامة للإدارة.
يُقام المأتم بالتاريخ المذكور أعلاه بعد صلاة العصر في جبانة بلدة الزعرورية - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۸ و٢٠٢٦/۲/۱۹ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في قاعة المسجد الجديد - قرب ساحة البلدة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن عبد الحليم عثمان على رقم الهاتف: ٠٣/٩٨٠٤٣٢.
