توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٢/١٧ الرقيب الأول المتقاعد سليم عثمان والد زوجة العميد الركن عبد الحليم عثمان من المديرية العامة للإدارة.

يُقام المأتم بالتاريخ المذكور أعلاه بعد صلاة العصر في جبانة بلدة الزعرورية - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۸ و٢٠٢٦/۲/۱۹ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في قاعة المسجد الجديد - قرب ساحة البلدة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن عبد الحليم عثمان على رقم الهاتف: ٠٣/٩٨٠٤٣٢.