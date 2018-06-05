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Published by lebarmy14 on أحد, 05/06/2018 - 11:45
تقبل التعازي للرجال بتاريخ 7 / 5 / 2018 إبتداء من الساعة 17:00 ولغاية الساعة 19:00 في القاعة الإجتماعية -جبل محسن
توفي السيد مفيد الدهني والد زوجة العميد الركن عمر مجلد من لواء المشاة السادس.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 5 / 2018 الساعة 13:00 في مسجد فاطمة الزهراء ويوارى الثرى في جبانة جبل محسن –طرابلس.
تقبل التعازي للرجال بتاريخ 7 / 5 / 2018 إبتداء من الساعة 17:00 ولغاية الساعة 19:00 في القاعة الإجتماعية -جبل محسن
وبتاريخ 8 / 5 / 2018 إبتداء من الساعة 17:00 ولغاية الساعة 19:00 في قاعة الرحمن – الضم والفرز, وللنساء في منزل الفقيد الكائن في شارع عزمي – مفرق السكري – بناية المحبة –الطابق الثاني.
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Date:
الأحد, مايو 6, 2018