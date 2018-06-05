توفي السيد مفيد الدهني والد زوجة العميد الركن عمر مجلد من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 5 / 2018 الساعة 13:00 في مسجد فاطمة الزهراء ويوارى الثرى في جبانة جبل محسن –طرابلس.

تقبل التعازي للرجال بتاريخ 7 / 5 / 2018 إبتداء من الساعة 17:00 ولغاية الساعة 19:00 في القاعة الإجتماعية -جبل محسن

وبتاريخ 8 / 5 / 2018 إبتداء من الساعة 17:00 ولغاية الساعة 19:00 في قاعة الرحمن – الضم والفرز, وللنساء في منزل الفقيد الكائن في شارع عزمي – مفرق السكري – بناية المحبة –الطابق الثاني.