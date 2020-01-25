توفي السيد محمود بشير حبلى والد زوجة العميد الركن فادي مشموشي مدير الإستعلام في أركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 1 / 2020 بعد صلاة العصر في جامع الغفران – مقبرة صيدا الجديدة .

تقبل التعازي قبل الدفن للنساء والرجال في منزل الفقيد حارة صيدا – بناية عبدو الطابق الأول وبعد الدفن للنساء في منزل الفقيد حارة صيدا بناية عبدو الطابق الأول وللرجال في قاعة مسجد الزعتري ابتداءً من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.