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Published by lebarmy12 on سبت, 01/25/2020 - 12:14
توفي السيد محمود بشير حبلى والد زوجة العميد الركن فادي مشموشي مدير الإستعلام في أركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 1 / 2020 بعد صلاة العصر في جامع الغفران – مقبرة صيدا الجديدة .
تقبل التعازي قبل الدفن للنساء والرجال في منزل الفقيد حارة صيدا – بناية عبدو الطابق الأول وبعد الدفن للنساء في منزل الفقيد حارة صيدا بناية عبدو الطابق الأول وللرجال في قاعة مسجد الزعتري ابتداءً من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
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Date:
السبت, يناير 25, 2020