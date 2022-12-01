توفي السيد فريد سبع الفغالي والد زوجة العميد الركن كلمون سعد قائد الشرطة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار ميخائيل – حارة الفغالي – وادي الشحرور العليا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن كلمون سعد على رقم الهاتف: 540541 /03.