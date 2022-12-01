Published by lebarmy2 on أربعاء, 01/12/2022 - 16:04

توفي السيد فريد سبع الفغالي والد زوجة العميد الركن كلمون سعد قائد الشرطة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار ميخائيل – حارة الفغالي – وادي الشحرور العليا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن كلمون سعد على رقم الهاتف: 540541 /03.

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Date: 
الأربعاء, يناير 12, 2022