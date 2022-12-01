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Published by lebarmy2 on أربعاء, 01/12/2022 - 16:04
توفي السيد فريد سبع الفغالي والد زوجة العميد الركن كلمون سعد قائد الشرطة العسكرية.
توفي السيد فريد سبع الفغالي والد زوجة العميد الركن كلمون سعد قائد الشرطة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار ميخائيل – حارة الفغالي – وادي الشحرور العليا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن كلمون سعد على رقم الهاتف: 540541 /03.
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Date:
الأربعاء, يناير 12, 2022