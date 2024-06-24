توفي السيد حسن الحاج عمر والد زوجة العميد الركن محمد ضاهر قائد معهد تدريب الأفراد بالوكالة ووالد الملازم الأول أحمد عمر من فوج التدخل الأول.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ الساعة ١١:٠٠ في مسجد بلدة أكروم ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة العائلة في بلدة أكروم أو عبر الاتصال بالملازم الأول أحمد عمر على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۷۷۷۸۷۹.