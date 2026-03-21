Published by lebarmy12 on سبت, 03/21/2026 - 21:38

توفي السيد محمد صالح السهلي والد زوجة العميد الطبيب هيثم سعد رئيس طبابة منطقة الجنوب.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٢ الساعة ۱۲.۰۰ في جبانة الشهداء - جامع الخاشقجي - قصقص - بيروت.
تُقبل التعازي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بتواريخ ٢٣ و٢٤ و۲۰۲٦/٣/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في منزل الفقيد الكائن في منطقة دوحة عرمون (بناية أرناؤوط - الطابق السادس)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٤٢٧٦١٩.

