توفي السيد محمد صالح السهلي والد زوجة العميد الطبيب هيثم سعد رئيس طبابة منطقة الجنوب.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٢ الساعة ۱۲.۰۰ في جبانة الشهداء - جامع الخاشقجي - قصقص - بيروت.

تُقبل التعازي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بتواريخ ٢٣ و٢٤ و۲۰۲٦/٣/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في منزل الفقيد الكائن في منطقة دوحة عرمون (بناية أرناؤوط - الطابق السادس)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٤٢٧٦١٩.