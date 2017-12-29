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Published by lebarmy8 on جمعة, 12/29/2017 - 20:16
توفي السيد سامي الشاروق والد زوجة العميد القيم وليد الحايك رئيس هيئة الشؤون الإدارية.
توفي السيد سامي الشاروق والد زوجة العميد القيم وليد الحايك رئيس هيئة الشؤون الإدارية.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 12 /2017 الساعة 14.30 في كنيسة سيدة البشارة – درب السيم – صيدا
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 1 / 1 /2018 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00في صالون كنيسة الوردية – ذوق مصبح – كسروان.
(رقم هاتف العميد القيم وليد الحايك رباعي : 8773 خلوي: 151213 /03).
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Date:
الجمعة, ديسمبر 29, 2017