توفي السيد سامي الشاروق والد زوجة العميد القيم وليد الحايك رئيس هيئة الشؤون الإدارية.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 12 /2017 الساعة 14.30 في كنيسة سيدة البشارة – درب السيم – صيدا

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 1 / 1 /2018 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00في صالون كنيسة الوردية – ذوق مصبح – كسروان.

(رقم هاتف العميد القيم وليد الحايك رباعي : 8773 خلوي: 151213 /03).