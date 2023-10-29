توفي السيد يوسف جرجورة والد زوجة العميد المتقاعد انطوان انطون من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 10 / 2023 الساعة 13,00 في كنيسة القديسة تيريزا – الفياضية.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن في صالون كنيسة السيدة – القرية وبتاريخ 31 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالو كنيسة القديسة تيريزا – الفياضية، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد انطوان انطون على رقم الهاتف: 03/690695.