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Published by lebarmy3 on سبت, 01/27/2018 - 22:18
توفي السيد فريد كرم والد زوجة العميد المتقاعد بشارة بو معشر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2018/1/29 الساعة 15,00 في كاتدرائية مار يوسف - بسكنتا.
تقبل التعازي بتاريخ 2018/1/28 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 وقبل الدفن وبعده في الكاتدرائية المذكورة أعلاه وبتاريخ 2018/1/30 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة الوردية - غادير ( رقم هاتف العميد المتقاعد بشارة بو معشر: 03/360497 ).
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Date:
السبت, يناير 27, 2018