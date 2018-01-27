توفي السيد فريد كرم والد زوجة العميد المتقاعد بشارة بو معشر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2018/1/29 الساعة 15,00 في كاتدرائية مار يوسف - بسكنتا.

تقبل التعازي بتاريخ 2018/1/28 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 وقبل الدفن وبعده في الكاتدرائية المذكورة أعلاه وبتاريخ 2018/1/30 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة الوردية - غادير ( رقم هاتف العميد المتقاعد بشارة بو معشر: 03/360497 ).