توفي السيد جميل نهرا والد زوجة العميد المتقاعد بطرس معز (٨٣٠٥٥٢) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشياح.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعد الدفن في صالون كنيسة السيدة - بدادون ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱٥ في منزله الكائن في الشياح أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد بطرس معز على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٩٢٠٤.