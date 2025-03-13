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Published by lebarmy2 on خميس, 03/13/2025 - 21:07
توفي السيد جميل نهرا والد زوجة العميد المتقاعد بطرس معز (٨٣٠٥٥٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشياح.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعد الدفن في صالون كنيسة السيدة - بدادون ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱٥ في منزله الكائن في الشياح أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد بطرس معز على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٩٢٠٤.
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Date:
الخميس, مارس 13, 2025