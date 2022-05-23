توفي السيد توفيق حنا بوسابا والد زوجة العميد المتقاعد جميل السيقلي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 5 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة القديس جاورجيوس – المية ومية.

تقبل التعازي بتاريخ 24 / 5 /2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 885252 /03.