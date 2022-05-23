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Published by lebarmy2 on اثنين, 05/23/2022 - 18:40
توفي السيد توفيق حنا بوسابا والد زوجة العميد المتقاعد جميل السيقلي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد توفيق حنا بوسابا والد زوجة العميد المتقاعد جميل السيقلي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 5 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة القديس جاورجيوس – المية ومية.
تقبل التعازي بتاريخ 24 / 5 /2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 885252 /03.
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Date:
الاثنين, مايو 23, 2022